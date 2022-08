SV Frastanz 1b lässt sich überrumpeln

Details Freitag, 26. August 2022 11:32

Der Start ins neue Spieljahr ging für SV Brauerei Frastanz 1b mit dem 1:9 gegen SV Typico Lochau 1b vollends daneben: Aus den ersten drei Begegnungen holte SV Frastanz 1b nicht einen Zähler.

Laith Al Mustafa brachte Lochau 1b in der elften Minute nach vorn. Für das 2:0 des Heimteams zeichnete Muhamed Tajelddin verantwortlich (18.). Doppelpack für SV Typico Lochau 1b: Nach seinem zweiten Tor (30.) markierte Mustafa wenig später seinen dritten Treffer (32.). Durchsetzungsstark zeigte sich Lochau 1b, als Serkan Kilic (36.) und David Eberle (45.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. In der ersten Hälfte wurde Frastanz 1b nach Strich und Faden auseinandergenommen, was zur Pause in einen desolaten Rückstand mündete. Paris Miskakis legte in der 47. Minute zum 7:0 für SV Typico Lochau 1b nach. Mustafa baute den Vorsprung von Lochau 1b in der 69. Minute aus. Miskakis stellte schließlich in der 90. Minute den 9:1-Sieg für SV Typico Lochau 1b sicher. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr Lochau 1b einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV Typico Lochau 1b im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Lochau 1b bei.

SV Brauerei Frastanz 1b ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht.

Das nächste Mal ist SV Typico Lochau 1b am 28.08.2022 gefordert, wenn man bei SPG Buch 1c antritt. SV Frastanz 1b empfängt schon am Sonntag SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b als nächsten Gegner.

4. Landesklasse: SV Typico Lochau 1b – SV Brauerei Frastanz 1b, 9:1 (6:0)

90 Paris Miskakis 9:1

69 Laith Al Mustafa 8:1

51 Daniel Mueller 7:1

47 Paris Miskakis 7:0

45 David Eberle 6:0

36 Serkan Kilic 5:0

32 Laith Al Mustafa 4:0

30 Laith Al Mustafa 3:0

18 Muhamed Tajelddin 2:0

11 Laith Al Mustafa 1:0