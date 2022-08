FC Schruns 1b besiegt FC Sulzberg 1b souverän mit 3:0

Details Freitag, 26. August 2022 11:33

Intersport FC Schruns 1b entschied das Match gegen FC Sport Haschko Sulzberg 1b mit 3:0 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Lucas Tschanz stellte die Weichen für FC Schruns 1b auf Sieg, als er in Minute 15 mit dem 1:0 zur Stelle war. Silvan Stoderegger erhöhte für die Gastgeber auf 2:0 (37.). Mit der Führung für Schruns 1b ging es in die Halbzeitpause. Mohamad Hamdosh besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für Intersport FC Schruns 1b (77.). Schlussendlich verbuchte FC Schruns 1b gegen FC Sulzberg 1b einen überzeugenden Heimerfolg.

Schruns 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für Sulzberg 1b wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem zehnten Rang steht.

Die bisherige Saisonbilanz des Gasts bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Für Intersport FC Schruns 1b geht es schon am Samstag bei IPA SC Tisis 1b weiter. FC Sport Haschko Sulzberg 1b empfängt schon am Samstag Farbencenter FC Thüringen 1b als nächsten Gegner.

4. Landesklasse: Intersport FC Schruns 1b – FC Sport Haschko Sulzberg 1b, 3:0 (2:0)

77 Mohamad Hamdosh 3:0

37 Silvan Stoderegger 2:0

15 Lucas Tschanz 1:0