Erfolgreiche Aufholjagd von Mellau/Bizau/Bezau 1b

Am Dienstag verbuchte SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b einen 5:3-Erfolg gegen SV frigo Ludesch 1b.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SV Ludesch 1b bereits in Front. Axel Mathias Kaman markierte in der fünften Minute die Führung. In der 16. Minute erzielte Kevin Moosmann das 1:1 für Mellau/Bizau/Bezau 1b. Rudolf Hartmann machte in der 37. Minute das 2:1 von Ludesch 1b perfekt. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Florian Burtscher den Vorsprung des Gasts auf 3:1 (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Tobias Fetz schoss für SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b in der 52. Minute das zweite Tor. Mit einem schnellen Doppelpack (54./56.) zum 4:3 schockte Jan Natter SV frigo Ludesch 1b und drehte das Spiel. Marco Meusburger versenkte die Kugel zum 5:3 für Mellau/Bizau/Bezau 1b (66.). Die Zeichen standen auf Sieg für SV Ludesch 1b, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte das Heimteam bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Ludesch 1b findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. 6:16 – das Torverhältnis von SV frigo Ludesch 1b spricht eine mehr als deutliche Sprache. Vier Spiele und noch kein Sieg: SV Ludesch 1b wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Für Mellau/Bizau/Bezau 1b geht es schon am Sonntag bei SV Brauerei Frastanz 1b weiter. Das nächste Mal ist Ludesch 1b am 27.08.2022 gefordert, wenn man bei SPG CHT Brederis/Meiningen 1c antritt.

4. Landesklasse: SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b – SV frigo Ludesch 1b, 5:3 (1:3)

66 Marco Meusburger 5:3

56 Jan Natter 4:3

54 Jan Natter 3:3

52 Tobias Fetz 2:3

44 Florian Burtscher 1:3

37 Rudolf Hartmann 1:2

16 Kevin Moosmann 1:1

5 Axel Mathias Kaman 0:1