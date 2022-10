Später Treffer bringt den Sieg

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 16:31

Mit 1:2 verlor SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b am vergangenen Samstag zu Hause gegen IPA SC Tisis 1b. Die Überraschung blieb aus, sodass Mellau/Bizau/Bezau 1b eine Niederlage kassierte.

Das erste Tor des Spiels ging an SC Tisis 1b. Allerdings gelang dies nur mithilfe von SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b: 1:0 für IPA SC Tisis 1b durch ein Eigentor in der 38. Minute. Mit einem Tor Vorsprung für SC Tisis 1b ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In Minute 51 hatte Mellau/Bizau/Bezau 1b den Ausgleich parat. IPA SC Tisis 1b witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 ein (83.). Schließlich sprang für den Gast gegen SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b ein Dreier heraus.

Mellau/Bizau/Bezau 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Insbesondere an vorderster Front kommt SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b nicht zur Entfaltung, sodass nur 17 erzielte Treffer auf das Konto der Heimmannschaft gehen. Mellau/Bizau/Bezau 1b musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Mellau/Bizau/Bezau 1b taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SC Tisis 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Die Stärke von IPA SC Tisis 1b liegt in der Offensive – mit insgesamt 25 erzielten Treffern. Sechs Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von IPA SC Tisis 1b. Zuletzt lief es erfreulich für SC Tisis 1b, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b tritt am kommenden Samstag bei FC Schruns 1b an, IPA SC Tisis 1b empfängt am selben Tag SV frigo Ludesch 1b.

4. Landesklasse: SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b – IPA SC Tisis 1b, 1:2 (0:1)

83 Sueleyman Eser Suicmez 1:2

51 Simon Wuestner 1:1

38 Eigentor durch Jakob Presslauer 0:1