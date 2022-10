Gaissau 1b triumphiert

Details Montag, 03. Oktober 2022 07:14

SV Gaissau 1b erreichte einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen SPG Buch 1c. Gaissau 1b hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

In der zweiten Minute lenkte Lukas Hopfner den Ball zugunsten von SV Gaissau 1b ins eigene Netz. Für das 1:1 von Buch 1c zeichnete Simon Heinisch verantwortlich (11.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Daniel Hildebrand in der 21. Minute. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. In der 66. Minute erzielte Kai Pauritsch das 3:1 für Gaissau 1b. Marcel Meier legte in der 73. Minute zum 4:1 für SV Gaissau 1b nach. Elias Ruepp stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:1 für Gaissau 1b her (86.). Ein starker Auftritt ermöglichte SV Gaissau 1b am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen SPG Buch 1c.

Für Buch 1c gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Der Gastgeber findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. SPG Buch 1c verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Buch 1c auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Gaissau 1b stabilisiert nach dem Erfolg über SPG Buch 1c die eigene Position im Klassement. Mit 30 geschossenen Toren gehört SV Gaissau 1b offensiv zur Crème de la Crème der 4. Landesklasse. In dieser Saison sammelte Gaissau 1b bisher sieben Siege und kassierte drei Niederlagen.

Kommenden Sonntag (13:30 Uhr) tritt Buch 1c bei SPG Göfis/Satteins 1b an, schon einen Tag vorher muss SV Gaissau 1b seine Hausaufgaben bei SPG CHT Brederis/Meiningen 1c erledigen.

4. Landesklasse: SPG Buch 1c – SV Gaissau 1b, 1:5 (1:2)

86 Elias Ruepp 1:5

73 Marcel Meier 1:4

66 Kai Pauritsch 1:3

21 Daniel Hildebrand 1:2

11 Simon Heinisch 1:1

2 Eigentor durch Lukas Hopfner 0:1