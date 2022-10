Lochau 1b lässt es richtig krachen

Details Donnerstag, 27. Oktober 2022 08:56

Bei SV Typico Lochau 1b gab es für FC Sport Haschko Sulzberg 1b nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 1:4. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Typico Lochau 1b heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Für den Führungstreffer von FC Sulzberg 1b zeichnete Martin Gigler verantwortlich (5.). Lange währte die Freude von Sulzberg 1b nicht, denn schon in der neunten Minute schoss Johannes Pichler den Ausgleichstreffer für Lochau 1b. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause. Eine Minute später ging SV Typico Lochau 1b durch den zweiten Treffer von Pichler in Führung. Franco Bologna beförderte das Leder zum 3:1 der Heimmannschaft über die Linie (79.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Ismail Bozbiyik, der das 4:1 aus Sicht von Lochau 1b perfekt machte (90.). Letzten Endes holte SV Typico Lochau 1b gegen FC Sport Haschko Sulzberg 1b drei Zähler.

Die Angriffsreihe von Lochau 1b lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 25 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nur einmal gab sich SV Typico Lochau 1b bisher geschlagen.

FC Sulzberg 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die bisherige Saisonbilanz von Sulzberg 1b bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach. Die Lage von FC Sport Haschko Sulzberg 1b bleibt angespannt. Gegen Lochau 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag empfängt SV Typico Lochau 1b SPG CHT Brederis/Meiningen 1c, während FC Sulzberg 1b am selben Tag gegen SPG Göfis/Satteins 1b Heimrecht hat.

4. Landesklasse: SV Typico Lochau 1b – FC Sport Haschko Sulzberg 1b, 4:1 (1:1)

90 Ismail Bozbiyik 4:1

79 Franco Bologna 3:1

63 Johannes Pichler 2:1

9 Johannes Pichler 1:1

5 Martin Gigler 0:1