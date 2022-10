Lochau 1b demontiert Brederis/Meiningen 1c

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 09:36

Lochau 1b erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen Brederis/Meiningen 1c. An der Favoritenstellung ließ SV Typico Lochau 1b keine Zweifel aufkommen und trug gegen SPG CHT Brederis/Meiningen 1c einen Sieg davon. Das Hinspiel hatte Lochau 1b deutlich mit 4:1 für sich entschieden.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Heimmannschaft bereits in Front. Simon Eberle markierte in der dritten Minute die Führung. SV Typico Lochau 1b hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Lochau 1b baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Dominic Effinger beförderte den Ball in der 54. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von SV Typico Lochau 1b auf 2:0. Muhamed Tajelddin überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Lochau 1b (77.). Franco Bologna stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:0 für SV Typico Lochau 1b her (87.). Am Ende kam Lochau 1b gegen Brederis/Meiningen 1c zu einem verdienten Sieg.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich Lochau 1b beim Sieg gegen SPG CHT Brederis/Meiningen 1c verlassen, und auch tabellarisch sieht es für SV Typico Lochau 1b weiter verheißungsvoll aus. Sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat SV Typico Lochau 1b momentan auf dem Konto.

Brederis/Meiningen 1c holte auswärts bisher nur drei Zähler. Mit nur zehn Zählern auf der Habenseite ziert der Gast das Tabellenende der 4. Landesklasse. In der Defensive drückt der Schuh bei SPG CHT Brederis/Meiningen 1c, was in den 41 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur zwei Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Brederis/Meiningen 1c alles andere als positiv.

Lochau 1b wandert mit nun 24 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von SPG CHT Brederis/Meiningen 1c gegenwärtig trist aussieht.

Als Nächstes steht für SV Typico Lochau 1b eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (14:30 Uhr) geht es gegen SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b. Brederis/Meiningen 1c empfängt – ebenfalls am Samstag – FC Sport Haschko Sulzberg 1b.

4. Landesklasse: SV Typico Lochau 1b – SPG CHT Brederis/Meiningen 1c, 4:0 (1:0)

87 Franco Bologna 4:0

77 Muhamed Tajelddin 3:0

54 Eigentor durch Dominic Effinger 2:0

3 Simon Eberle 1:0