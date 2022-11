Sejfijaj rettet Punkt in letzter Minute

Details Sonntag, 06. November 2022 11:38

SV Ludesch 1b spuckte Hatlerdorf Juniors in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 4:4-Remis ab. Die Prognosen für SC Hatlerdorf Juniors waren gut. Doch am Ende zogen Wolken auf und der Favorit sonnte sich nicht im Freudenjubel. Im Hinspiel hatte der Gast keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 6:1 gewonnen.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Yasin Cansiz sein Team in der 14. Minute. Nexhmedin Sejfijaj versenkte die Kugel zum 2:0 für Hatlerdorf Juniors (26.). In der 32. Minute brachte Borys Kuchynskyi den Ball im Netz des Ligaprimus unter. Durchsetzungsstark zeigte sich Ludesch 1b, als Domenik Klein (34.) und Luca Pfister (42.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Das Heimteam nahm die knappe Führung mit in die Kabine. In der 74. Minute war Sejfijaj mit dem Ausgleich zum 3:3 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Florian Burtscher brachte den Ball zum 4:3 zugunsten von SV frigo Ludesch 1b über die Linie (76.). Kurz vor dem Ende des Spiels jubelte Sejfijaj mit seinen Teamkollegen über seinen Treffer in der 90. Minute, der einen Gleichstand herbeiführte. Die 4:4-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Referee die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

SV Ludesch 1b geht mit nun 20 Zählern auf Platz sieben in die Winterpause. Fünf Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat Ludesch 1b momentan auf dem Konto. Seit vier Spielen wartet SV frigo Ludesch 1b schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Nach 15 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SC Hatlerdorf Juniors 37 Zähler zu Buche. 52 Tore – mehr Treffer als Hatlerdorf Juniors erzielte kein anderes Team der 4. Landesklasse. SC Hatlerdorf Juniors blieb auch im sechsten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von fünf Siegen nicht aus.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste SV Ludesch 1b im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: Hatlerdorf Juniors kassierte insgesamt gerade einmal 1,33 Gegentreffer pro Begegnung.

Für die Mannschaften steht nun erst einmal eine Pause an, bevor Ludesch 1b am 01.04.2023 auf SV Typico Lochau 1b trifft und SC Hatlerdorf Juniors gegen SV Brauerei Frastanz 1b spielt.

4. Landesklasse: SV frigo Ludesch 1b – SC Hatlerdorf Juniors, 4:4 (3:2)

90 Nexhmedin Sejfijaj 4:4

76 Florian Burtscher 4:3

74 Nexhmedin Sejfijaj 3:3

42 Luca Pfister 3:2

34 Domenik Klein 2:2

32 Borys Kuchynskyi 1:2

26 Nexhmedin Sejfijaj 0:2

14 Yasin Cansiz 0:1