Souveräner Erfolg bei SV Frastanz 1b

Details Sonntag, 06. November 2022 13:35

SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen SV Brauerei Frastanz 1b. Damit wurde SPG Großwalsertal 1b der Favoritenrolle vollends gerecht. Der Gast war im Hinspiel gegen SV Frastanz 1b in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 10:1-Sieg eingefahren.

Frastanz 1b geriet in der 39. Minute ins Hintertreffen. Zur Pause wusste Großwalsertal 1b eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b markierte das 2:0 (54.). Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 60. Minute mit Großwalsertal 1b einen sicheren Sieger zu haben. Lukas Welte verkürzte für SV Brauerei Frastanz 1b später in der 70. Minute auf 1:3. SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b schraubte das Ergebnis in der 88. Minute mit dem 4:1 in die Höhe. Ein starker Auftritt ermöglichte SPG Großwalsertal 1b am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SV Frastanz 1b.

Frastanz 1b stellt die anfälligste Defensive der 4. Landesklasse und hat bereits 55 Gegentreffer kassiert. In der Defensivabteilung der Heimmannschaft knirscht es gewaltig, weshalb SV Brauerei Frastanz 1b weiter im Schlamassel steckt. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SV Frastanz 1b alles andere als positiv. Die Lage von Frastanz 1b bleibt angespannt. Gegen Großwalsertal 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Nach dem klaren Erfolg über SV Brauerei Frastanz 1b festigt SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b den dritten Tabellenplatz. Offensiv sticht SPG Großwalsertal 1b in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 52 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die bisherige Spielzeit von Großwalsertal 1b ist weiter von Erfolg gekrönt. SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b verbuchte insgesamt neun Siege und ein Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Großwalsertal 1b deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist SPG Großwalsertal 1b in diesem Ranking auf.

In 21 Wochen, am 01.04.2023, muss SV Frastanz 1b bei Hatlerdorf Juniors ran, am gleichen Tag wird SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b von SPG Buch 1c in Empfang genommen.

4. Landesklasse: SV Brauerei Frastanz 1b – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b, 1:4 (0:1)

88 Adrian Duenser 1:4

70 Lukas Welte 1:3

60 Daniel Mueller 0:3

54 Marcel Duenser 0:2

39 Christoph Mueller 0:1