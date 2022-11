Kurz vor Schluss: Melcher trifft zum Sieg

Details Sonntag, 06. November 2022 15:17

Am Samstag verbuchte SV Gaissau 1b einen 2:1-Erfolg gegen Intersport FC Schruns 1b. Luft nach oben hatte Gaissau 1b dabei jedoch schon noch. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Sieg des Heimteams bei FC Schruns 1b geendet.

SV Gaissau 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Levin Rasser traf in der dritten Minute zur frühen Führung. In Minute 20 hatte Schruns 1b den Ausgleich parat. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Die spielentscheidende Rolle nahm Manuel Melcher ein, der kurz vor knapp für Gaissau 1b zum Führungstreffer bereitstand (86.). Am Schluss siegte SV Gaissau 1b gegen Intersport FC Schruns 1b.

Nach 15 absolvierten Spielen stockte Gaissau 1b sein Punktekonto bereits auf 34 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. SV Gaissau 1b präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 46 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Gaissau 1b. Die Saison von SV Gaissau 1b verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Sieben Spiele ist es her, dass Gaissau 1b zuletzt eine Niederlage kassierte.

FC Schruns 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Fünf Siege, zwei Remis und acht Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Intersport FC Schruns 1b deutlich. Insgesamt nur vier Zähler weist Schruns 1b in diesem Ranking auf.

Für das nächste Spiel reist SV Gaissau 1b am 01.04.2023 zu Farbencenter FC Thüringen 1b, am selben Tag empfängt FC Schruns 1b SPG Göfis/Satteins 1b.

4. Landesklasse: SV Gaissau 1b – Intersport FC Schruns 1b, 2:1 (1:1)

86 Manuel Melcher 2:1

20 Ronny Schwarzhans-Doenz 1:1

3 Levin Rasser 1:0