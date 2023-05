Erfolgsserie von Lochau II setzt sich gegen FC Thüringen II fort

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:21

SV Typico Lochau 1b kam am Samstag zu einem 2:0-Erfolg gegen Farbencenter FC Thüringen 1b. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Lochau 1b löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. FC Thüringen 1b hatte im Hinspiel mit 2:1 das bessere Ende für sich gehabt.

Henry Henning brachte sein Team in der 27. Minute nach vorn. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Ismail Bozbiyik erhöhte den Vorsprung von SV Typico Lochau 1b nach 57 Minuten auf 2:0. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:0 zugunsten des Heimteams.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Lochau 1b im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Mit nur 38 Gegentoren hat SV Typico Lochau 1b die beste Defensive der 4. Landesklasse. Lochau 1b scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und Thüringen 1b rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Wo bei den Gästen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 39 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich Farbencenter FC Thüringen 1b schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Seit vier Spielen wartet FC Thüringen 1b schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

SV Typico Lochau 1b tritt am Samstag bei SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b an. Thüringen 1b ist am Dienstag (18:30 Uhr) bei SPG Buch 1c zu Gast.

4. Landesklasse: SV Typico Lochau 1b – Farbencenter FC Thüringen 1b, 2:0 (1:0)

