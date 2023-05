Nexhmedin Sejfijaj ist für die Hatlerdorf Juniors gegen Großwalsertal II viermal zur Stelle

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:22

SPG Großwalsertal 1b erreichte einen 6:4-Erfolg bei Hatlerdorf Juniors. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Großwalsertal 1b beugen mussten. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte SC Hatlerdorf Juniors mit 3:2 gesiegt.

Der Tabellenführer legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Nexhmedin Sejfijaj aufhorchen (8./12.). Philip Kaufmann ließ sich in der 18. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b. In der 26. Minute gelang den Gästen der Ausgleich. SPG Großwalsertal 1b traf etwas später zum 3:2 (38.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 61. Spielminute setzte sich SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b erneut durch und erzielte das vorentscheidende 5:2. Mit dem dritten Treffer von Sejfijaj rückte Hatlerdorf Juniors wieder ein wenig an SPG Großwalsertal 1b heran (71.). Für klare Verhältnisse sorgte Großwalsertal 1b, indem man das 6:3 markierte (84.). Kurz vor Ultimo war noch Sejfijaj zur Stelle und zeichnete für das vierte Tor von SC Hatlerdorf Juniors verantwortlich (90.). Schließlich strich SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b die Optimalausbeute gegen die Gastgeber ein.

Nach 24 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Hatlerdorf Juniors 59 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant von SC Hatlerdorf Juniors ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 91 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt.

SPG Großwalsertal 1b machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem vierten Platz. Mit 77 geschossenen Toren gehört Großwalsertal 1b offensiv zur Crème de la Crème der 4. Landesklasse. SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Während Hatlerdorf Juniors am kommenden Samstag SPG CHT Brederis/Meiningen 1c empfängt, bekommt es SPG Großwalsertal 1b am selben Tag mit SV Typico Lochau 1b zu tun.

4. Landesklasse: SC Hatlerdorf Juniors – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b, 4:6 (2:4)

90 Nexhmedin Sejfijaj 4:6

84 Christoph Mueller 3:6

71 Nexhmedin Sejfijaj 3:5

61 Christoph Mueller 2:5

44 Daniel Mueller 2:4

38 Daniel Mueller 2:3

26 Adrian Duenser 2:2

18 Philip Kaufmann 2:1

12 Nexhmedin Sejfijaj 2:0

8 Nexhmedin Sejfijaj 1:0

