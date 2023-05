FC Schruns II nach Schlappe gegen Mellau II am Boden

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:23

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich FC Mellau 1b und Intersport FC Schruns 1b mit dem Endstand von 7:0. FC Mellau 1b ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. 2:2 hatte das Endergebnis gelautet.

FC Mellau 1b legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Julian Moser aufhorchen (9./15.). Iusuf-Sinan Memet baute den Vorsprung der Gastgeber in der 31. Minute aus. FC Schruns 1b ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von FC Mellau 1b. Mit dem 4:0 durch Marco Meusburger schien die Partie bereits in der 59. Minute mit FC Mellau 1b einen sicheren Sieger zu haben. FC Mellau 1b überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 (61.). Nicolae Piteriu gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für FC Mellau 1b (90.). Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem FC Mellau 1b bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Trotz des Sieges bleibt FC Mellau 1b auf Platz sieben. Die letzten Resultate von FC Mellau 1b konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Schruns 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast steht mit 18 Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. Im Angriff weist Intersport FC Schruns 1b deutliche Schwächen auf, was die nur 39 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit nun schon 16 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von FC Schruns 1b alles andere als positiv. Schruns 1b entschied kein einziges der letzten zehn Spiele für sich.

Nächsten Samstag (14:45 Uhr) gastiert FC Mellau 1b bei FC Thüringen 1b, Intersport FC Schruns 1b empfängt zeitgleich SV frigo Ludesch 1b.

4. Landesklasse: FC Mellau 1b – Intersport FC Schruns 1b, 7:0 (3:0)

90 Nicolae Piteriu 7:0

67 Marco Meusburger 6:0

61 Clemens-Michael Duer 5:0

59 Marco Meusburger 4:0

31 Iusuf-Sinan Memet 3:0

15 Julian Moser 2:0

9 Julian Moser 1:0

