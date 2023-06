Punkteteilung zwischen Buch 1c und Thüringen II trotz Doppelpack von Fabian Hollenstein

Details Donnerstag, 01. Juni 2023 02:07

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich Buch 1c und FC Thüringen 1b mit 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Hinspiel auf dem Platz von Thüringen 1b war mit einem 3:1-Sieg zugunsten von SPG Buch 1c geendet.

Buch 1c erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Fabian Hollenstein traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Mit einem schnellen Doppelpack (41./42.) zum 2:1 schockte Noah Nigsch die Gastgeber und drehte das Spiel. Farbencenter FC Thüringen 1b nahm die knappe Führung mit in die Kabine. In der 54. Minute war Hollenstein mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Letztlich trennten sich SPG Buch 1c und FC Thüringen 1b remis.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Buch 1c liegt nun auf Platz neun. Fünf Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat SPG Buch 1c momentan auf dem Konto. Zuletzt war bei Buch 1c der Wurm drin. In den letzten fünf Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Thüringen 1b holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Mit 15 Punkten auf der Habenseite stehen die Gäste derzeit auf dem elften Rang. Farbencenter FC Thüringen 1b verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Gewinnen hatte bei FC Thüringen 1b zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits fünf Spiele zurück.

SPG Buch 1c reist schon am Samstag zu FC Sport Haschko Sulzberg 1b. Thüringen 1b empfängt schon am Samstag FC Mellau 1b als nächsten Gegner.

4. Landesklasse: SPG Buch 1c – Farbencenter FC Thüringen 1b, 2:2 (1:2)

54 Fabian Hollenstein 2:2

42 Noah Nigsch 1:2

41 Noah Nigsch 1:1

5 Fabian Hollenstein 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei