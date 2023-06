Grandiose Vorstellung der Mannschaft von Tisis II gegen Frastanz II

Details Sonntag, 04. Juni 2023 02:08

SC Tisis 1b kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:0-Erfolg davon. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die Gastgeber wurden der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war mit einer herben 0:5-Abreibung aus Sicht von IPA SC Tisis 1b zu Ende gegangen.

Frastanz 1b geriet schon in der ersten Minute in Rückstand, als Laurin Brandenburg das schnelle 1:0 für SC Tisis 1b erzielte. Für das zweite Tor von IPA SC Tisis 1b war Cem Zengin verantwortlich, der in der 35. Minute das 2:0 besorgte. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Josip Zeba seine Chance und schoss das 3:0 (43.) für SC Tisis 1b. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Brandenburg seinen zweiten Treffer nachlegte (45.). Der tonangebende Stil von IPA SC Tisis 1b spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Zeba baute den Vorsprung von SC Tisis 1b in der 47. Minute aus. Filip Brajkovic gelang ein Doppelpack (48./52.), mit dem er das Ergebnis auf 7:0 hochschraubte. Dann sah auch noch Emanuel Pedot in der 82. Minute die Gelb-Rote Karte: Die Partie schien für SV Brauerei Frastanz 1b gelaufen. Domenic Mitterer stellte schließlich in der 83. Minute den 8:0-Sieg für IPA SC Tisis 1b sicher. Mit dem Spielende fuhr IPA SC Tisis 1b einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den Gast klar, dass gegen SC Tisis 1b heute kein Kraut gewachsen war.

SC Tisis 1b befindet sich mit 37 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. In den letzten fünf Partien rief IPA SC Tisis 1b konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von Frastanz 1b unteres Mittelfeld. Mit nur 41 Treffern stellt SV Brauerei Frastanz 1b den harmlosesten Angriff der 4. Landesklasse. Mit nun schon 16 Niederlagen, aber nur acht Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SV Frastanz 1b alles andere als positiv. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Frastanz 1b die dritte Pleite am Stück.

Die Defensivleistung von SV Brauerei Frastanz 1b lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen SC Tisis 1b offenbarte SV Frastanz 1b eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am nächsten Samstag reist IPA SC Tisis 1b zu SPG Buch 1c, zeitgleich empfängt Frastanz 1b Intersport FC Schruns 1b.

4. Landesklasse: IPA SC Tisis 1b – SV Brauerei Frastanz 1b, 8:0 (4:0)

83 Domenic Mitterer 8:0

52 Filip Brajkovic 7:0

48 Filip Brajkovic 6:0

47 Josip Zeba 5:0

45 Laurin Brandenburg 4:0

43 Josip Zeba 3:0

35 Cem Zengin 2:0

1 Laurin Brandenburg 1:0

