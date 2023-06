Elf Treffer zwischen den Hatlerdorf Juniors und Brederis/Meiningen 1c

Details Sonntag, 04. Juni 2023 02:10

Bei Hatlerdorf Juniors holte sich Brederis/Meiningen 1c eine 4:7-Schlappe ab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SC Hatlerdorf Juniors wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte Hatlerdorf Juniors die Punkte von SPG CHT Brederis/Meiningen 1c entführt und einen 5:2-Auswärtssieg für sich reklamiert.

Brederis/Meiningen 1c erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Nexhmedin Sejfijaj trug sich in der 13. Spielminute in die Torschützenliste ein. SPG CHT Brederis/Meiningen 1c witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 ein (28.). Mit einem schnellen Doppelpack (40./44.) zum 3:2 schockte Sejfijaj den Gast und drehte das Spiel. Zur Pause wusste SC Hatlerdorf Juniors eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Aleksander Dembicki machte in der 54. Minute das 4:2 des Tabellenprimus perfekt. Brederis/Meiningen 1c traf zum 3:4 (64.). Simon Sieber glich nur wenig später für SPG CHT Brederis/Meiningen 1c aus (70.). Hatlerdorf Juniors drehte auf, Jose Luis Espinoza Ordonez (78.), Sejfijaj (82.) und Lukas Gmeiner (87.) markierten innerhalb weniger Minuten die Tore zum 7:4 und ließen Brederis/Meiningen 1c dabei ziemlich alt aussehen. Letzten Endes holte SC Hatlerdorf Juniors gegen SPG CHT Brederis/Meiningen 1c drei Zähler.

Nach 25 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Hatlerdorf Juniors 62 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 98 Treffern stellen die Gastgeber den besten Angriff der 4. Landesklasse. Die letzten Resultate von SC Hatlerdorf Juniors konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Brederis/Meiningen 1c befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte.

Hatlerdorf Juniors gibt am Samstag seine Visitenkarte bei SV Typico Lochau 1b ab. SPG CHT Brederis/Meiningen 1c ist am Dienstag auf Stippvisite bei SPG Buch 1c.

4. Landesklasse: SC Hatlerdorf Juniors – SPG CHT Brederis/Meiningen 1c, 7:4 (3:2)

87 Lukas Gmeiner 7:4

82 Nexhmedin Sejfijaj 6:4

78 Jose Luis Espinoza Ordonez 5:4

70 Simon Sieber 4:4

64 Kevin Stoessel 4:3

54 Aleksander Dembicki 4:2

44 Nexhmedin Sejfijaj 3:2

40 Nexhmedin Sejfijaj 2:2

28 Kevin Stoessel 1:2

13 Nexhmedin Sejfijaj 1:1

5 Kevin Stoessel 0:1

