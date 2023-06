Göfis/Satteins II deklassiert Gaissau II

Details Sonntag, 04. Juni 2023 02:11

Göfis/Satteins 1b erteilte SV Gaissau 1b eine Lehrstunde: 6:0 hieß es am Ende für SPG Göfis/Satteins 1b. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Göfis/Satteins 1b als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte Gaissau 1b gegen das Heimteam mit 3:2 die Nase vorn.

Renan Mota Menegussi stellte die Weichen für SPG Göfis/Satteins 1b auf Sieg, als er in Minute 13 mit dem 1:0 zur Stelle war. Göfis/Satteins 1b versenkte die Kugel in der 18. Minute zum 2:0. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Mit dem 3:0 durch Lukas Hollerer schien die Partie bereits in der 51. Minute mit SPG Göfis/Satteins 1b einen sicheren Sieger zu haben. Jeremy Lampert schraubte das Ergebnis in der 68. Minute mit dem 4:0 für Göfis/Satteins 1b in die Höhe. Kevin Nesensohn vollendete zum fünften Tagestreffer in der 75. Spielminute. Hollerer stellte schließlich in der 81. Minute den 6:0-Sieg für SPG Göfis/Satteins 1b sicher. Insgesamt reklamierte Göfis/Satteins 1b gegen SV Gaissau 1b einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Mit nur 43 Gegentoren hat SPG Göfis/Satteins 1b die beste Defensive der 4. Landesklasse. Göfis/Satteins 1b ist seit drei Spielen unbezwungen.

Gaissau 1b verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Mit diesem Sieg zog SPG Göfis/Satteins 1b am Gast vorbei auf Platz vier. SV Gaissau 1b fiel auf die fünfte Tabellenposition.

Als Nächstes steht für Göfis/Satteins 1b eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (14:45 Uhr) geht es gegen SPG CHT Brederis/Meiningen 1c. Gaissau 1b empfängt – ebenfalls am Samstag – FC Sport Haschko Sulzberg 1b.

4. Landesklasse: SPG Göfis/Satteins 1b – SV Gaissau 1b, 6:0 (2:0)

81 Lukas Hollerer 6:0

75 Kevin Nesensohn 5:0

68 Jeremy Lampert 4:0

51 Lukas Hollerer 3:0

18 Juergen Hafner 2:0

13 Renan Mota Menegussi 1:0

