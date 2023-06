Klarer Erfolg von Großwalsertal II gegen Lochau II

Details Sonntag, 04. Juni 2023 02:12

Mit SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b und SV Typico Lochau 1b trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für den Gast schien SPG Großwalsertal 1b aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 2:6-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Großwalsertal 1b den maximalen Ertrag. Das Hinspiel hatte Lochau 1b mit 2:1 gewonnen.

SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b ging in der 18. Minute in Führung. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte die Heimmannschaft auf 2:0 (38.). SPG Großwalsertal 1b führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Für ruhige Verhältnisse sorgte Michael Jenny, als er das 3:0 für Großwalsertal 1b besorgte (46.). Manuel Bilgeri ließ sich in der 47. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:3 für SV Typico Lochau 1b. In ruhiges Fahrwasser brachte SPG Großwalsertal 1b sich, indem man das 4:1 erzielte (76.). Für das 5:1 sorgte Großwalsertal 1b in Minute 88. SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b musste den Treffer von Jakob Burgstaller zum 2:5 hinnehmen (89.). Kurz darauf traf Renato Burtscher in der Nachspielzeit für SPG Großwalsertal 1b (91.). Am Ende kam Großwalsertal 1b gegen Lochau 1b zu einem verdienten Sieg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Offensiv konnte SPG Großwalsertal 1b in der 4. Landesklasse kaum jemand das Wasser reichen, was die 83 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Großwalsertal 1b erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Das Konto von SV Typico Lochau 1b zählt mittlerweile 46 Punkte. Damit steht Lochau 1b kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. Die gute Bilanz von SV Typico Lochau 1b hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Lochau 1b bisher 14 Siege, vier Remis und sieben Niederlagen.

Am nächsten Samstag (14:30 Uhr) reist SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b zu FC Mellau 1b, gleichzeitig begrüßt SV Typico Lochau 1b SC Hatlerdorf Juniors auf heimischer Anlage.

4. Landesklasse: SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b – SV Typico Lochau 1b, 6:2 (2:1)

91 Renato Burtscher 6:2

89 Jakob Burgstaller 5:2

88 Christoph Mueller 5:1

76 Adrian Duenser 4:1

46 Michael Jenny 3:1

47 Manuel Bilgeri 2:1

38 Daniel Mueller 2:0

18 Daniel Mueller 1:0

