Zehn Treffer zwischen Lochau II und Hatlerdorf Juniors - gleichmäßig verteilt!

Details Sonntag, 11. Juni 2023 15:03

Der Spitzenreiter hatte sich bereits auf die drei Punkte gefreut, musste sich letztlich jedoch beim Ergebnis von 5:5 mit lediglich einem begnügen. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten von Hatlerdorf Juniors ausgegangen.

Dzemo Neslanovic brachte dem Gast nach 15 Minuten die 1:0-Führung. SC Hatlerdorf Juniors baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Haris Bibic beförderte den Ball in der 24. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Hatlerdorf Juniors auf 2:0. Arber Gjinaj legte in der 34. Minute zum 3:0 für SC Hatlerdorf Juniors nach. Lochau 1b ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Hatlerdorf Juniors. Für das 1:3 von SV Typico Lochau 1b zeichnete Henry Henning verantwortlich (49.). In der 59. Minute erzielte der Gastgeber das 2:3. Mit dem Tor zum 4:2 steuerte Gjinaj bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (61.). In der 69. Minute bejubelte Lochau 1b das 3:4. Jose Luis Espinoza Ordonez versenkte die Kugel zum 5:3 für SC Hatlerdorf Juniors (75.). Manuel Bilgeri ließ sich in der 81. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 4:5 für SV Typico Lochau 1b. Die komfortable Halbzeitführung von Hatlerdorf Juniors hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Lochau 1b schoss den Ausgleich in der 90. Spielminute. SC Hatlerdorf Juniors ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich SV Typico Lochau 1b noch ein Unentschieden.

Das große Potential von Lochau 1b blitzte in dieser Spielzeit häufig auf. Bringt man Konstanz in die Leistungen, wird im kommenden Fußballjahr mit SV Typico Lochau 1b zu rechnen sein. Lochau 1b bewies in dieser Saison sowohl in der Defensive als auch in der Offensive große Qualität, sodass SV Typico Lochau 1b unterm Strich mit einem sehr guten Torverhältnis von 80:49 dasteht. Lochau 1b beendet die Saison mit insgesamt 14 Siegen, fünf Remis und sieben Pleiten. SV Typico Lochau 1b zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Nach 26 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Hatlerdorf Juniors 63 Zähler zu Buche. Auf den herausragenden Angriff konnte sich SC Hatlerdorf Juniors verlassen. 103 Tore markierte die Offensivabteilung im Verlauf der Saison. Hatlerdorf Juniors verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man acht Punkte einsammelte.

4. Landesklasse: SV Typico Lochau 1b – SC Hatlerdorf Juniors, 5:5 (0:3)

90 Samuel Azzopardi Huetter 5:5

81 Manuel Bilgeri 4:5

75 Jose Luis Espinoza Ordonez 3:5

69 Mikael Azzopardi Huetter 3:4

61 Arber Gjinaj 2:4

59 Samuel Azzopardi Huetter 2:3

49 Henry Henning 1:3

34 Arber Gjinaj 0:3

24 Eigentor durch Haris Bibic 0:2

15 Dzemo Neslanovic 0:1

