Buch 1c sichert sich mit Erfolg gegen Tisis II Aufstieg!

Details Sonntag, 11. Juni 2023 15:04

Buch 1c gewann mit 4:2 gegen SC Tisis 1b und verabschiedete sich mit einem Sieg in die Saisonpause. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SPG Buch 1c die Nase vorn. Das Hinspiel hatte IPA SC Tisis 1b mit 2:0 gewonnen.

Die Gäste gerieten schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Michael Raid das schnelle 1:0 für Buch 1c erzielte. Den Freudenjubel von SPG Buch 1c machte Cem Zengin zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (15.). Simon Heinisch traf zum 2:1 zugunsten der Heimmannschaft (32.). Bevor es in die Pause ging, hatte Filip Brajkovic noch das 2:2 von SC Tisis 1b parat (41.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Heinisch für Buch 1c zur Führung (43.). Mit einem Tor Vorsprung für SPG Buch 1c ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Nach 69 Minuten beförderte Buch 1c das Leder zum 4:2 ins gegnerische Netz. Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierte SPG Buch 1c einen dreifachen Punktgewinn gegen IPA SC Tisis 1b.

Zum Abschluss der Saison rangiert Buch 1c auf dem siebten Platz. Im Angriff von SPG Buch 1c fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 48 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Was für Buch 1c bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Zehn Siege und vier Remis stehen zwölf Pleiten gegenüber. Mit elf Punkten aus den letzten fünf Spielen machte SPG Buch 1c deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

SC Tisis 1b befindet sich mit 37 Zählern am letzten Spieltag im sicheren Tabellenmittelfeld. IPA SC Tisis 1b bestätigte den Gesamteindruck der Saison auch im letzten Ligaspiel. Abermals präsentierte sich die Hintermannschaft anfällig. Insgesamt kassierte SC Tisis 1b 74 Gegentreffer. Die Verantwortlichen von IPA SC Tisis 1b werden ein ernüchterndes Saisonfazit ziehen. Gerade einmal zwölf Siege und ein Remis brachte SC Tisis 1b zustande. Demgegenüber stehen satte 13 Niederlagen.

4. Landesklasse: SPG Buch 1c – IPA SC Tisis 1b, 4:2 (3:2)

69 David Winder 4:2

43 Simon Heinisch 3:2

41 Filip Brajkovic 2:2

32 Simon Heinisch 2:1

15 Cem Zengin 1:1

10 Michael Raid 1:0

