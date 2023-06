Gaissau II gewinnt gegen FC Sulzberg II

Details Sonntag, 11. Juni 2023 15:05

Gaissau 1b gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und gewann mit 3:1 gegen FC Sulzberg 1b. Auf dem Papier ging SV Gaissau 1b als Favorit ins Spiel gegen Sulzberg 1b – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte Gaissau 1b einen knappen 4:3-Sieg eingefahren.

Timo Meier versenkte den Ball in der 21. Minute im Netz von FC Sport Haschko Sulzberg 1b. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Levin Rasser den Vorsprung von SV Gaissau 1b auf 2:0 (43.). Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine. Für das 3:0 von Gaissau 1b sorgte Silas Schneider, der in Minute 75 zur Stelle war. Insgesamt reklamierte SV Gaissau 1b gegen FC Sulzberg 1b einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Zum Aufstieg langte es diese Spielzeit nicht für Gaissau 1b. Die sehr gute Platzierung hinter den Aufstiegsrängen stimmt in Hinblick auf die kommende Saison jedoch hoffnungsfroh. Im Angriff agierte SV Gaissau 1b im Saisonverlauf mit mäßigem Erfolg. 69 erzielte Treffer sind nur eine durchschnittliche Ausbeute. Gaissau 1b weist mit 15 Siegen, drei Unentschieden und acht Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor.

Sulzberg 1b holte aus 26 Spielen 30 Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss auf Platz zehn. Meistens verließ der Gast den Platz als Verlierer, insgesamt 14-mal, demgegenüber stehen zum Saisonabschluss nur neun Siege und drei Unentschieden.

4. Landesklasse: SV Gaissau 1b – FC Sport Haschko Sulzberg 1b, 3:1 (2:0)

80 Eigentor durch Eric Fessler 3:1

75 Silas Schneider 3:0

43 Levin Rasser 2:0

21 Timo Meier 1:0

