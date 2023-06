SV Ludesch II dreht das Spiel gegen Thüringen II

Details Sonntag, 11. Juni 2023 15:06

Die Gäste steckten zum Saisonausklang bei SV Ludesch 1b eine 1:3-Niederlage ein. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Ludesch 1b die Nase vorn. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Remis begnügen müssen.

In Minute 27 traf FC Thüringen 1b zum ersten Mal ins Schwarze. Für das 1:1 von SV frigo Ludesch 1b zeichnete Nathanael Zech verantwortlich (36.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Luca Pfister versenkte die Kugel zum 2:1 (49.). In der 75. Minute brachte Axel Mathias Kaman das Netz für SV Ludesch 1b zum Zappeln. Am Ende standen die Gastgeber als Sieger da und behielten mit dem 3:1 die drei Punkte verdient zu Hause.

Ludesch 1b befindet sich am 26. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Die Abwehr von SV frigo Ludesch 1b war in dieser Saison mitunter ein Torso, was die insgesamt 74 Gegentreffer untermauern. Zum Saisonende hat SV Ludesch 1b acht Siege, zwölf Niederlagen und sechs Unentschieden auf dem Konto stehen.

Thüringen 1b hat den Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen. Nach einer schwachen Saison stellt Farbencenter FC Thüringen 1b aber den Klassenerhalt sicher. Die Anfälligkeit der eigenen Hintermannschaft zog sich bei FC Thüringen 1b wie ein roter Faden durch die Saison. Sie endete mit insgesamt 71 Gegentreffern. Kein Wunder also, dass die Defensivprobleme auch beim letzten Auftritt schonungslos aufgedeckt wurden. Deutlich ausbaufähig: Zu dieser Schlussfolgerung gelangen die Fans von Thüringen 1b. Farbencenter FC Thüringen 1b sammelte im Saisonverlauf gerade einmal sechs Siege, fünf Remis und 15 Niederlagen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass FC Thüringen 1b nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

4. Landesklasse: SV frigo Ludesch 1b – Farbencenter FC Thüringen 1b, 3:1 (1:1)

75 Axel Mathias Kaman 3:1

49 Luca Pfister 2:1

36 Nathanael Zech 1:1

27 Murat Guel 0:1

