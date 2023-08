Tolle Moral von Schwarzenberg II gegen Mellau II bleibt unbelohnt

Details Samstag, 12. August 2023 01:02

Im Spiel des Heimteams gegen MEVO FC Schwarzenberg 1b gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 4:3 zugunsten von FC Mellau 1b.

In der achten Minute ging FC Mellau 1b in Führung. FC Mellau 1b machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer (10.). Wenig später behauptete sich FC Schwarzenberg 1b gegen die Hintermannschaft von FC Mellau 1b. Neuer Spielstand: 1:2 (12.). Für das 3:1 und 4:1 war Lorenz Beer verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (35./44.). Zur Halbzeit blickte FC Mellau 1b auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. In der 81. Minute brachte Simon Flatz das Netz für Schwarzenberg 1b zum Zappeln. Der Gast witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:4 ein (88.). Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und MEVO FC Schwarzenberg 1b deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich FC Schwarzenberg 1b noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.

4. Landesklasse: FC Mellau 1b – MEVO FC Schwarzenberg 1b, 4:3 (4:1)

88 Renald Zuendel 4:3

81 Simon Flatz 4:2

44 Lorenz Beer 4:1

35 Lorenz Beer 3:1

12 Julius Voegel 2:1

10 Leander Breidenbruecker 2:0

8 Leander Breidenbruecker 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei