FC Lustenau 1c schlägt gegen Austria Lustenau Juniors in letzter Minute zu

Details Sonntag, 13. August 2023 01:55

Ein spannendes Spiel lieferten die Gastgeber und Austria Lustenau Juniors zum Saisonauftakt, das 3:2 endete.

Für das 1:0 von Austria Lustenau Jrs. zeichnete Timo Dragositz verantwortlich (28.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. In Minute 47 hatte FC Lustenau 1c den Ausgleich parat. Elias Grabher war zur Stelle und markierte das 2:1 von SC Austria Lustenau Juniors (48.). FC Lustenau 1c gelang mithilfe von Austria Lustenau Juniors der Ausgleich, als Semih Gaye das Leder in das eigene Tor lenkte (64.). FC Lustenau 1c stellte das 3:2 sicher (88.). Am Ende verbuchte FC Lustenau 1c gegen Austria Lustenau Jrs. die maximale Punkteausbeute.

4. Landesklasse: FC Lustenau 1c – SC Austria Lustenau Juniors, 3:2 (1:1)

88 David Kloser 3:2

64 Eigentor durch Semih Gaye 2:2

48 Elias Grabher 1:2

47 David Kloser 1:1

28 Timo Dragositz 0:1

