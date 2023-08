Egg/Andelsbuch 1c kassiert in Frastanz deutliche Niederlage

Details Sonntag, 13. August 2023 01:56

SV Frastanz 1b erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen SPG Egg/Andelsbuch 1c.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Frastanz 1b und Egg/Andelsbuch 1c ohne Torerfolg in die Kabinen. Sebastian Nachbaur brach für Keckeis Installationen SV Frastanz 1b den Bann und markierte in der 61. Minute die Führung. Dominic Keckeis beförderte das Leder zum 2:0 der Gastgeber über die Linie (71.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Frastanz 1b, als man das 3:0 besorgte (88.). Das Saisondebüt von Keckeis Installationen SV Frastanz 1b ist also gelungen. SV Frastanz 1b hat SPG Egg/Andelsbuch 1c bezwungen und einen verdienten Sieg vor eigenem Publikum gefeiert.

4. Landesklasse: Keckeis Installationen SV Frastanz 1b – SPG Egg/Andelsbuch 1c, 3:0 (0:0)

88 Frank Egharevba 3:0

71 Dominic Keckeis 2:0

61 Sebastian Nachbaur 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei