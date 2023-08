Ausgleichstor von Florian Burtscher bleibt nur ein Ehrentreffer für Ludesch II gegen Frastanz II

Details Sonntag, 20. August 2023 01:17

SV frigo Ludesch 1b hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 1:5-Niederlage verdaut werden.

Marko Pranjic brachte Keckeis Installationen SV Frastanz 1b nach 15 Minuten die 1:0-Führung. Jetzt erst recht, dachte sich Florian Burtscher, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (20.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Frank Egharevba brachte SV Ludesch 1b per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 58. und 60. Minute vollstreckte. Für das 4:1 von SV Frastanz 1b sorgte Dominic Keckeis, der in Minute 71 zur Stelle war. Ärgerlich: Noch in der Nachspielzeit kassierte Burtscher von Ludesch 1b die Gelb-Rote Karte (91.). Frastanz 1b baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Max Giesinger in der 92. Minute traf. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Keckeis Installationen SV Frastanz 1b SV frigo Ludesch 1b 5:1.

Mit einer Ausbeute von 30 Punkten sicherte sich SV Ludesch 1b in der letzten Saison Platz elf.

SV Frastanz 1b stürmete mit dem Erfolg auf den Platz an der Sonne.

Der nächste Gegner von Ludesch 1b, welcher in vier Wochen, am 17.09.2023, empfangen wird, ist FC Sport Haschko Sulzberg 1b.

4. Landesklasse: SV frigo Ludesch 1b – Keckeis Installationen SV Frastanz 1b, 1:5 (1:1)

92 Max Giesinger 1:5

71 Dominic Keckeis 1:4

60 Frank Egharevba 1:3

58 Frank Egharevba 1:2

20 Florian Burtscher 1:1

15 Marko Pranjic 0:1

