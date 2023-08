FC Schwarzenberg II mit Kantersieg gegen Thüringen II

Details Sonntag, 20. August 2023 01:18

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich MEVO FC Schwarzenberg 1b und FC Thüringen 1b mit dem Endstand von 8:1.

Thüringen 1b geriet in der siebten Minute ins Hintertreffen. FC Schwarzenberg 1b machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Luca Nussbaumer (9.). Der Gastgeber baute den Vorsprung in der 20. Minute aus. Schwarzenberg 1b überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 (32.). Noch vor der Halbzeit legte MEVO FC Schwarzenberg 1b seinen fünften Treffer nach (40.). Die Pausenführung von FC Schwarzenberg 1b fiel deutlich wie verdient aus. Josef Berchtold vollendete zum siebten Tagestreffer in der 46. Spielminute. Farbencenter FC Thüringen 1b kam kurz vor dem Ende durch David Thoma zum Ehrentreffer (86.). Schwarzenberg 1b gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (89.). Mit dem Spielende fuhr FC Schwarzenberg 1b einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für FC Thüringen 1b klar, dass gegen MEVO FC Schwarzenberg 1b heute kein Kraut gewachsen war.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Schwarzenberg 1b auf den achten Rang kletterte. MEVO FC Schwarzenberg 1b hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man eine Niederlage kassiert.

Die 23 Punkte, die Thüringen 1b in der vergangenen Saison holte, reichten zum Abschluss der Spielzeit für den 13. Platz aus.

Mit einem Punkt auf der Habenseite stehen die Gäste derzeit auf dem zehnten Rang.

4. Landesklasse: MEVO FC Schwarzenberg 1b – Farbencenter FC Thüringen 1b, 8:1 (6:0)

89 Julius Voegel 8:1

86 David Thoma 7:1

46 Josef Berchtold 7:0

44 William Shawn Kobe Bereuter 6:0

40 William Shawn Kobe Bereuter 5:0

32 Julius Voegel 4:0

20 William Shawn Kobe Bereuter 3:0

9 Luca Nussbaumer 2:0

7 Julius Voegel 1:0

