Spektakulärer Heimsieg für FC Alberschwende gegen Göfis

Details Samstag, 04. Mai 2024 21:10

In einem aufregenden Match in der Eliteliga, das die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt, sicherte sich der FC Alberschwende einen beeindruckenden 4:2-Sieg gegen den SC Göfis. Das Spiel, das über 96 Minuten inklusive Nachspielzeit ging, bot alles, was das Fußballherz begehrt: Sechs Tore, eine rote Karte und dramatische Wendungen, die die Partie bis zum Schlusspfiff spannend machten.

Ein Kampf auf Augenhöhe mit früher FC Führung

Der FC Alberschwende legte einen Blitzstart hin und ging bereits in der 11. Minute durch Manuel Willam in Führung. Der frühe Treffer setzte den Ton für ein Spiel, in dem die Heimmannschaft die Initiative ergriff. Doch der SC Göfis ließ sich trotz des Platzverweises von Rene Gabriel, angeführt von Kapitän Philip Fröwis, nicht unterkriegen und erzielte in der 34. Minute den Ausgleich, wiederum durch Fröwis, der seine zweite Chance im Spiel nutzte und das Runde ins Eckige beförderte. Die erste Halbzeit endete mit einem 1:1-Unentschieden, das die Spannung für die zweite Hälfte hoch hielt.

Dramatische zweite Halbzeit

Nach der Pause kam Alberschwende stärker zurück. Ein entscheidender Moment war der Elfmeter in der 63. Minute, den Tarkan Parlak souverän verwandelte und seine Mannschaft mit 2:1 in Führung brachte. Die Situation für den SC Göfis verschärfte sich, als in der 83. Minute ein Eigentor von Mark Vogel das Ergebnis auf 3:1 erhöhte. Göfis kämpfte unermüdlich weiter. Ihre Bemühungen wurden in der 90. Minute belohnt, als durch ein Eigentor von Jodok Berlinger der Anschlusstreffer gelang. Doch nachdem auch Linus Martin aufgrund einer Beleidigung Rot gesehen hatte, wurde die Hoffnung auf ein Unentschieden zunichte gemacht, als Alberschwende in der letzten Minute der Nachspielzeit durch Parlak den Endstand auf 4:2 festlegte.

Die Partie war geprägt von Höhen und Tiefen auf beiden Seiten, wobei insbesondere die Leistung des Göfiser Ersatztorwarts Raphael Schwarz hervorzuheben ist, der nach der roten Karte für Gabriel ins Spiel kam und mit mehreren spektakulären Paraden sein Team im Spiel hielt. Trotz der Niederlage zeigte Göfis eine kämpferische Leistung, musste sich aber letztendlich der Effektivität und dem Kampfgeist von Alberschwende geschlagen geben.

Eliteliga Vorarlberg: Alberschwende : SC Göfis - 4:2 (1:1)

94 Tarkan Parlak 4:2

91 Eigentor durch Jodok Berlinger 3:2

85 Nicolas Kohler 3:1

64 Tarkan Parlak 2:1

31 Philip Fröwis 1:1

10 Manuel Willam 1:0



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Christoph Fröwis erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.