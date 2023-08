FC Sulzberg II kämpft sich gegen Schwarzenberg II zum Punkt

Details Sonntag, 27. August 2023 03:01

Im Spiel von FC Sulzberg 1b gegen FC Schwarzenberg 1b gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3.

Michael Reis machte in der achten Minute das 1:0 von Schwarzenberg 1b perfekt. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte der Gast auf 2:0 (38.). Zur Pause wusste MEVO FC Schwarzenberg 1b eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Nino Bilgeri beförderte das Leder zum 1:2 von Sulzberg 1b in die Maschen (46.). FC Schwarzenberg 1b traf zum 3:1 (48.). Lorenz Blank verkürzte für FC Sport Haschko Sulzberg 1b später in der 58. Minute auf 2:3. In der 67. Minute sicherte Bilgeri seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich FC Sulzberg 1b und Schwarzenberg 1b mit einem Unentschieden.

Das Remis brachte Sulzberg 1b in der Tabelle voran. Die Gastgeber liegen nun auf Rang zwölf. Drei Spiele und noch kein Sieg: FC Sulzberg 1b wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Bei MEVO FC Schwarzenberg 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (14). Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. FC Schwarzenberg 1b liegt nun auf Platz sechs. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Schwarzenberg 1b bei.

Am kommenden Sonntag tritt Sulzberg 1b bei SC Austria Lustenau Juniors an, während MEVO FC Schwarzenberg 1b einen Tag zuvor Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b empfängt.

4. Landesklasse: FC Sport Haschko Sulzberg 1b – MEVO FC Schwarzenberg 1b, 3:3 (1:2)

67 Nino Bilgeri 3:3

58 Lorenz Blank 2:3

48 Adriano De Oliveira Santos 1:3

46 Nino Bilgeri 1:2

38 Adriano De Oliveira Santos 0:2

8 Michael Reis 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.