Nach 0:1: SK Meiningen II überrollt SV Frastanz II

Details Sonntag, 03. September 2023 02:37

Keckeis Installationen SV Frastanz 1b hatte am Samstag gegen SK CHT Austria Meiningen 1b mit 1:5 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte David Steinacher sein Team in der zwölften Minute. SK Meiningen 1b hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Alexander Hepberger den Ausgleich (17.). Nach 23 Minuten beförderte das Heimteam das Leder zum 2:1 ins gegnerische Netz. Manuel Keckeis war es, der in der 28. Minute den Ball im Gehäuse von SV Frastanz 1b unterbrachte. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Noah Ganath in der 29. Minute. Frastanz 1b ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von SK CHT Austria Meiningen 1b. In der 77. Minute legte SK CHT Austria Meiningen 1b zum 5:1 nach. Am Ende kam SK Meiningen 1b gegen Keckeis Installationen SV Frastanz 1b zu einem verdienten Sieg.

Mit diesem Sieg zog SK CHT Austria Meiningen 1b an SV Frastanz 1b vorbei auf Platz vier. Der Gast fiel auf die sechste Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Nächster Prüfstein für SK Meiningen 1b ist FC Lustenau 1c (Sonntag, 11:00 Uhr). Frastanz 1b misst sich am selben Tag mit Peter Dach FC Koblach 1b (13:30 Uhr).

4. Landesklasse: SK CHT Austria Meiningen 1b – Keckeis Installationen SV Frastanz 1b, 5:1 (4:1)

77 Kevin Stoessel 5:1

29 Noah Ganath 4:1

28 Manuel Keckeis 3:1

23 Kevin Stoessel 2:1

17 Alexander Hepberger 1:1

12 David Steinacher 0:1

