Florian Burtscher macht den Unterschied für Ludesch II gegen Mellau II

SV Ludesch 1b und FC Mellau 1b lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete.

Für den Führungstreffer von Ludesch 1b zeichnete Nenad Djuric verantwortlich (2.). Das Heimteam musste den Treffer von Andreas Rumpler zum 1:1 hinnehmen (34.). Tobias Fetz ließ sich in der 38. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für FC Mellau 1b. Mit einem Tor Vorsprung für die Gäste ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Enzo Mott war zur Stelle und markierte das 2:2 von SV frigo Ludesch 1b (60.). Florian Burtscher brachte SV Ludesch 1b nach 65 Minuten die 3:2-Führung. Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte Ludesch 1b schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Durch diesen Erfolg verließ SV frigo Ludesch 1b den letzten Tabellenrang. Für Ludesch 1b steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor drei Niederlagen einsammelte.

Bei FC Mellau 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 15 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). FC Mellau 1b verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem siebten Rang. In dieser Saison sammelte FC Mellau 1b bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Als Nächstes steht für SV frigo Ludesch 1b eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:30 Uhr) geht es gegen Farbencenter FC Thüringen 1b. FC Mellau 1b empfängt – ebenfalls am Samstag – Intersport FC Schruns 1b.

4. Landesklasse: SV frigo Ludesch 1b – FC Mellau 1b, 3:2 (1:2)

65 Florian Burtscher 3:2

60 Enzo Mott 2:2

38 Tobias Fetz 1:2

34 Andreas Rumpler 1:1

2 Nenad Djuric 1:0

