FC Schwarzenberg II setzt sich gegen Langen II durch

Details Sonntag, 03. September 2023 02:39

Am Samstag verbuchte FC Schwarzenberg 1b einen 3:1-Erfolg gegen RW Langen 1b.

Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b ging durch Moritz Netzer in der sechsten Minute in Führung. In der 25. Minute erzielte Michael Reis das 1:1 für Schwarzenberg 1b. Lucas Meusburger brachte dem Heimteam nach 31 Minuten die 2:1-Führung. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Henri Schultz mit dem 3:1 für MEVO FC Schwarzenberg 1b zur Stelle (42.). Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: FC Schwarzenberg 1b freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz drei. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Schwarzenberg 1b bei.

RW Langen 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die bisherige Saisonbilanz des Gasts bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Am kommenden Samstag tritt MEVO FC Schwarzenberg 1b bei KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b an, während Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b einen Tag später SC Austria Lustenau Juniors empfängt.

4. Landesklasse: MEVO FC Schwarzenberg 1b – Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b, 3:1 (3:1)

42 Henri Schultz 3:1

31 Lucas Meusburger 2:1

25 Michael Reis 1:1

6 Moritz Netzer 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.