Doppelschlag von Michael Reis für Schwarzenberg II trifft FC Hittisau II hart

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen FC Schwarzenberg 1b und FC Hittisau 1b an diesem fünften Spieltag. Einen packenden Auftritt legte Schwarzenberg 1b dabei jedoch nicht hin.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Hittisau 1b ging durch Jakob Bilgeri in der 51. Minute in Führung. Für den Gastgeber nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende. Michael Reis drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (77./85.) und sicherte MEVO FC Schwarzenberg 1b einen Last-Minute-Sieg. Letzten Endes ging FC Schwarzenberg 1b im Duell mit KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b als Sieger hervor.

Trotz der Niederlage belegt FC Hittisau 1b weiterhin den neunten Tabellenplatz. Hittisau 1b verbuchte insgesamt einen Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen. Die Situation bei KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b bleibt angespannt. Gegen Schwarzenberg 1b kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

MEVO FC Schwarzenberg 1b holte auswärts bisher nur vier Zähler. Der Gast wird der Tabelle zum jetzigen Saisonzeitpunkt nur bedingt Bedeutung bemessen. Nichtsdestotrotz freut sich FC Schwarzenberg 1b über den Sprung an die Tabellenspitze. Die Offensivabteilung von Schwarzenberg 1b funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 19-mal zu. Die Saison von MEVO FC Schwarzenberg 1b verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat FC Schwarzenberg 1b nun schon drei Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Schwarzenberg 1b ist seit vier Spielen unbezwungen.

Am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) reist FC Hittisau 1b zu SC Austria Lustenau Juniors, am gleichen Tag begrüßt MEVO FC Schwarzenberg 1b Peter Dach FC Koblach 1b vor heimischem Publikum.

4. Landesklasse: KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b – MEVO FC Schwarzenberg 1b, 1:2 (0:0)

85 Michael Reis 1:2

77 Michael Reis 1:1

51 Jakob Bilgeri 1:0

