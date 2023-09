Negativserie von Frastanz II hält auch gegen Mellau II an

Details Sonntag, 24. September 2023 01:53

FC Mellau 1b kam gegen SV Frastanz 1b zu einem klaren 7:4-Erfolg. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Mellau 1b heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Für das erste Tor sorgte Frank Egharevba. In der siebten Minute traf der Spieler von Frastanz 1b ins Schwarze. Das 1:1 von FC Mellau 1b stellte Luca Baurenhas sicher (21.). Mit einem schnellen Doppelpack (34./36.) zum 3:1 schockte Arsen Murad Keckeis Installationen SV Frastanz 1b. Timo Plangger baute den Vorsprung von FC Mellau 1b in der 38. Minute aus. Die Überlegenheit des Gastgebers spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Mit dem 5:1 durch Baurenhas schien die Partie bereits in der 54. Minute mit FC Mellau 1b einen sicheren Sieger zu haben. Fabian Stigger war es, der in der 59. Minute das Spielgerät im Tor von FC Mellau 1b unterbrachte. Für das 6:2 sorgte FC Mellau 1b in Minute 63. Mit schnellen Toren von Emanuel Pedot (81.) und Egharevba (83.) schlug SV Frastanz 1b innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Für das 7:4 zugunsten von FC Mellau 1b sorgte dann kurz vor Schluss Johannes Broger, der FC Mellau 1b und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (90.). Am Schluss schlug FC Mellau 1b Frastanz 1b vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Bei FC Mellau 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 21 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (26). Mit dem souveränen Sieg gegen Keckeis Installationen SV Frastanz 1b festigte FC Mellau 1b die dritte Tabellenposition. Fünf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC Mellau 1b.

SV Frastanz 1b holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die Abwehrprobleme des Gasts bleiben akut, sodass Frastanz 1b weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Defensive von Keckeis Installationen SV Frastanz 1b muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 22-mal war dies der Fall.

Während bei SV Frastanz 1b derzeit mächtig Sand im Getriebe ist – in den letzten vier Spielen holte man keinen Sieg – hat FC Mellau 1b mit 15 Punkten gut lachen.

Nächster Prüfstein für FC Mellau 1b ist auf gegnerischer Anlage FC Lustenau 1c (Samstag, 11:00 Uhr). Frastanz 1b misst sich am gleichen Tag mit Farbencenter FC Thüringen 1b.

4. Landesklasse: FC Mellau 1b – Keckeis Installationen SV Frastanz 1b, 7:4 (4:1)

90 Johannes Broger 7:4

83 Frank Egharevba 6:4

81 Emanuel Pedot 6:3

63 Leander Breidenbruecker 6:2

59 Fabian Stigger 5:2

54 Luca Baurenhas 5:1

38 Timo Plangger 4:1

36 Arsen Murad 3:1

34 Arsen Murad 2:1

21 Luca Baurenhas 1:1

7 Frank Egharevba 0:1

