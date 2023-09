Klare Sache für RW Langen II gegen Ludesch II

Details Sonntag, 24. September 2023 01:54

Bei RW Langen 1b gab es für SV Ludesch 1b nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 0:3. Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Ludesch 1b einen klaren Erfolg.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für RW Langen 1b und SV frigo Ludesch 1b ohne Torerfolg in die Kabinen. Moritz Netzer brachte SV Ludesch 1b in der 55. Minute ins Hintertreffen. Bernhard Elbs erhöhte für Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b auf 2:0 (71.). Jannis Hammerer besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für die Heimmannschaft (76.). Schließlich sprang für RW Langen 1b gegen Ludesch 1b ein Dreier heraus.

Für Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Der Sieg über SV frigo Ludesch 1b, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt RW Langen 1b von Höherem träumen. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b bei. RW Langen 1b ist seit drei Spielen unbezwungen.

SV Ludesch 1b hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Ludesch 1b im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 28 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 4. Landesklasse. SV frigo Ludesch 1b musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Ludesch 1b insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Mit dem Gewinnen tut sich Ludesch 1b weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Nach der klaren Niederlage gegen Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b ist SV frigo Ludesch 1b weiter das defensivschwächste Team der 4. Landesklasse.

Am kommenden Samstag trifft RW Langen 1b auf Intersport FC Schruns 1b, SV Ludesch 1b spielt am selben Tag gegen KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b.

4. Landesklasse: Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b – SV frigo Ludesch 1b, 3:0 (0:0)

76 Jannis Hammerer 3:0

71 Bernhard Elbs 2:0

55 Moritz Netzer 1:0

