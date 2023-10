Schwarzenberg II gegen Ludesch II: Josef Berchtold trifft in beide Tore

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 02:12

Am Samstag verbuchte FC Schwarzenberg 1b einen 5:3-Erfolg gegen SV Ludesch 1b. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Schwarzenberg 1b wurde der Favoritenrolle gerecht.

Der Gastgeber ging in der dritten Minute in Führung. Lucas Meusburger erhöhte den Vorsprung von MEVO FC Schwarzenberg 1b nach 30 Minuten auf 2:0. Mit dem 3:0 für Schwarzenberg 1b war das Spiel eigentlich schon entschieden (37.). Die Überlegenheit von MEVO FC Schwarzenberg 1b spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Mustafa Djabiri schoss die Kugel zum 1:3 für Ludesch 1b über die Linie (50.). Eigentor in der 74. Minute: Pechvogel Josef Berchtold beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit den Gästen den 2:3-Anschluss. Durchsetzungsstark zeigte sich FC Schwarzenberg 1b, als Josef Berchtold (90.) und Jakob Flatz (92.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Am Ende verbuchte Schwarzenberg 1b gegen SV frigo Ludesch 1b die maximale Punkteausbeute.

Am kommenden Samstag trifft MEVO FC Schwarzenberg 1b auf Intersport FC Schruns 1b, Ludesch 1b spielt am selben Tag gegen SC Austria Lustenau Juniors.

4. Landesklasse: MEVO FC Schwarzenberg 1b – SV frigo Ludesch 1b, 5:3 (3:0)

92 Jakob Flatz 5:3

90 Josef Berchtold 4:3

87 Lukas Jochum 3:3

74 Eigentor durch Josef Berchtold 3:2

50 Mustafa Djabiri 3:1

37 William Shawn Kobe Bereuter 3:0

30 Lucas Meusburger 2:0

3 William Shawn Kobe Bereuter 1:0

