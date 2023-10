SV Frastanz 1b triumphiert bei FC Sulzberg 1b

Details Dienstag, 10. Oktober 2023 02:22

FC Sulzberg 1b und SV Frastanz 1b boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden.

Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Frastanz 1b ging in Minute 16 in Führung. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das 2:0 von Keckeis Installationen SV Frastanz 1b zeichnete Lukas Welte verantwortlich (46.). David Fink versenkte den Ball in der 72. Minute im Netz der Gäste. Die komfortable Halbzeitführung von SV Frastanz 1b hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Martin Gigler schoss den Ausgleich in der 78. Spielminute. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Sebastian Nachbaur einen Treffer für Frastanz 1b im Ärmel hatte (87.). Am Schluss siegte Keckeis Installationen SV Frastanz 1b gegen Sulzberg 1b.

Nächster Prüfstein für Sulzberg 1b ist FC Lustenau 1c (Samstag, 11:00 Uhr). Frastanz 1b misst sich am selben Tag mit Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b (16:00 Uhr).

4. Landesklasse: FC Sport Haschko Sulzberg 1b – Keckeis Installationen SV Frastanz 1b, 2:3 (0:2)

87 Sebastian Nachbaur 2:3

78 Martin Gigler 2:2

72 David Fink 1:2

46 Lukas Welte 0:2

16 Jakob Konzett 0:1

