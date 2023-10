Stefan Gappmeier tütet für Hittisau II den Sieg in Ludesch ein

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 01:24

SV Ludesch 1b und FC Hittisau 1b boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Ludesch 1b war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Hittisau 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Simon Maier traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Die Gäste bejubelten noch das letzte Erfolgserlebnis, als Cemal Sarac für den Ausgleich sorgte (11.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. SV frigo Ludesch 1b witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 ein (60.). Jetzt erst recht, dachte sich Linus Beer, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (64.). Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Stefan Gappmeier, der mit seinem Treffer in der 89. Minute die späte Führung von KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b sicherstellte. Zum Schluss feierte FC Hittisau 1b einen dreifachen Punktgewinn gegen SV Ludesch 1b.

31 Gegentreffer hat Ludesch 1b mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 4. Landesklasse. Wann findet die Heimmannschaft die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Hittisau 1b setzte es eine neuerliche Pleite, womit SV frigo Ludesch 1b im Klassement weiter abrutschte. SV Ludesch 1b musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Ludesch 1b insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b liegt nun auf Platz vier. Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat FC Hittisau 1b momentan auf dem Konto.

SV frigo Ludesch 1b steckt nach vier Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Hittisau 1b mit aktuell 14 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Während SV Ludesch 1b am Samstag, den 07.10.2023 (13:45 Uhr) bei MEVO FC Schwarzenberg 1b gastiert, steht für KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b einen Tag später (13:30 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit Intersport FC Schruns 1b auf der Agenda.

4. Landesklasse: SV frigo Ludesch 1b – KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b, 2:3 (1:1)

89 Stefan Gappmeier 2:3

64 Linus Beer 2:2

60 Murat Uenver 2:1

11 Cemal Sarac 1:1

6 Simon Maier 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.