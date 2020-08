FC Lustenau 1c gewinnt klar in Bürs – Beschling knapp in Nüziders

Details Donnerstag, 20. August 2020 20:56

Der erste Tabellenführer der 5. Landesklasse Oberland ist Thüringen II nach einem 6:1 in Koblach. Recht üooig auch das 3:0 vom FC Lustenau 1c beim SK Bürs II, es hätte aber noch höher ausfallen können. Ziemlich hektisch ging es in der zweiten Hälfte zwischen Unterberger Automation FC Nüziders II und dem Fc Beschling Bettler Äule zu, die Tore aber sind alle in der ersten Hälfte gefallen. Beschling gewann mit 2:1. Am kommenden Wochenende hat Lustenau 1c spielfrei, da ja das Team von Klostertal II zurückgezogen wurde. Beschling empfängt am Samstag, dem 22.8.20, um 16 Uhr Koblach II.

FC Lustenau 1c auswärts gegen Bürs II klar überlegen

Dejan Stanojevic, Trainer FC Lustenau 1c: „In den ersten zehn Minuten war es sehr ausgeglichen, ein Abwarten beider Teams. Nach dem ersten Tor in der zwölften Minute durch Cino Jovanovic und denn ersten 25 gespielten Minuten fand mein Team immer besser ins Spiel und der Lohn waren sehr schöne Torschussaktion. Mit etwas mehr Konzentration hätte es schon zur Halbzeit 4:0 stehen müssen. Nach der Halbzeit ließen wir nicht locker und spielten weiter technisch guten Fußball, Chancen um Chancen spielten wir uns heraus. In der 65. Minute dann endlich das 2:0, abermals Cino Jovanovic und in der 78. Minute das 3:0 durch Alan Klemz. Ungefährdeter 3:0 Auswärtssieg, der deutlich höher ausgehen hätte können. Eine starke Teamleistung an diesem Abend meiner Mannschaft. Zwei Lattentreffer und ein verschossener Elfmeter in der 55. Minute inklusive.“

Beste Spieler FC Lustenau 1c: Lucas Felder (MF), Simon Bösch (re. AV), Cino Jovanovic (ST), David Klien (IV)

Schöner Doppelpack von Lucas Folie für Beschling

Simon Hutter, sportlicher Leiter FC Beschling Bettler Äule: „Der Spielverlauf war ausgeglichen und gegen Schluss war es eine sehr zerfahrene, hektische Partie auf beiden Seiten. Wir konnten bereits in der 7. Minute durch Lucas Folie in Führung gehen, zehn Minuten später der Ausgleich für Nüziders durch Jasmin Music. Lucas Folie setzt abe rnoch einen drauf – 2:1 in Minute dreißig Der erste Treffer von Lucas war ein Freistoß, beim zweiten Treffer hat er sehr schön den Goalie per Kopfball überlupft. Das war dann auch der Endstand.“

Bester Spieler FC Beschling Bettler Äule: Lucas Folie (ST)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten