Klostertal II dreht Partie gegen Hochmontafon II – Remis zwischen den Juniors von Rankweil/Brederis und Austria Lustenau

Führungswechsel in der achten Runde der 5. Landesklasse Oberland. Den SPG Rankweil/Brederis Juniors genügt ein 3:3 gegen die SC Austria Lustenau Juniors, um die Hohenems Juniors von der Tabellenspitze zu stoßen. Die Hohenems Juniors waren spielfrei, liegen aber nach Verlustpunkten gemeinsam mit Nüziders II (4:1 in Mäder) an der Tabellenspitze. Der FC Klostertal II feiert einen 3:2 Erfolg gegen die SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon II, die ein 0:2 noch in einen Dreier verwandeln können.

Klostertal II dreht 0:2 Rückstand gegen Hochmontafon II

Alex Holzer, Trainer FC Klostertal II: „Die ersten zwanzig Minuten verliefen sehr zerfahren und es kam auf beiden Seiten zu keinen Torchancen. In der 24. Minute nutzte Christopher Dona einen eklatanten Abstoßfehler der Klostertaler aus und netzte zum 0:1 ein. Im Stil von Arsene Wenger - nachsetzen wenn der Gegner noch verunsichert ist - legten die Montafoner nach. Nach einem Lupfer über den Tormann konnte die Heimmannschaft nicht klären und so musste der Ball von Christopher Dona wieder nur in das Tor eingeschoben werden. Kurz vor der Pause setzte sich Benjamin Bertsch, der links Verteidiger der Heimmannschaft, mit einem Sololauf gegen die halbe Mannschaft des Gegners durch und verkürzte auf 2:1.

Nach der Pause wurden die Montafoner immer mehr in ihre Hälfte gedrückt und bekamen folglich den Ausgleich nach einem schönen Abschluss von Daniel Burtscher in der 53. Minute. In der 78. Minute nahm sich der linke Verteidger der Klostertaler den Ball und schoss aus gut dreißig Meter auf das Tor, der Aufsetzer war für den Tormann schwierig zu halten und rutschte durch seine Hände ins Tor - 3:2. Die restlichen Minuten waren wieder durch einige Fouls und Diskussionen geprägt, am Ergebnis änderte sich jedoch nichts mehr!“

Beste Spieler FC Klostertal II: Benjamin Bertsch (LV), Matthias Margreiter (IV)

Dramatisches Duell zwischen den Juniors von Rankweil/Brederis und Austria Lustenau

Heinz Fladenhofer, Trainer SC Austria Lustenau Juniors: „Wir waren von Anfang an sehr gut im Spiel und konnten bereits nach vier Minuten durch Armin Delahmet mit 1:0 in Führung gehen. Die SPG Rankweil/Brederis erholte sich aber sehr schnell nach diesem Gegentreffer und wurde immer stärker. In der 31 Minute war es dann so weit - nach einem Abspielfehler unseres Torhüters reagierte der gegnerische Stürmer Fabian Simmerle man schnellsten und erzielte das zu diesem Zeitpunkt verdiente 1:1. das zugleich auch der Pausenstand war. Kurz vor der Pause musste unser Innenverteidiger Alperen Apali nach Torraub vom Platz.

Trotz Unterzahl konnten wir die Partie in der zweiten Halbzeit offen halten und konnten sogar zweimal in Führung gehen. 2:1 durch Cheik Oumar Diakite und 3:2 durch Marlon Schweighofer. Leider mussten wir nach guter Defensivarbeit in der 86 Minute den nicht unverdienten Ausgleichstreffer zum 3:3 durch Saban Isik hinnehmen. In einem flotten und guten Spiel ein – aus meiner Sicht - gerechtes Unentschieden. Doch mit etwas Glück wäre ein Sieg möglich gewesen. Großes Kompliment an mein Team. das mit sehr viel Leidenschaft und Willen am Werk war!“

Beste Spieler SC Austria Lustenau Juniors: Armin Delahmet Armin (Sturm), Cheik Oumar Diakite

