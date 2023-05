Remis in letzter Minute: SPG Hochmontafon gegen Schwarzach/Wolfurt 1c in der Nachspielzeit erfolgreich

Details Sonntag, 07. Mai 2023 03:41

SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon trennte sich an diesem Samstag von SPG Schwarzach/Wolfurt 1c mit 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das SPG Hochmontafon letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Für das erste Tor sorgte Florian Schrottenbaum. In der 16. Minute traf der Spieler von Schwarzach/Wolfurt 1c ins Schwarze. Ein Tor mehr für den Gast machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. SPG Schwarzach/Wolfurt 1c versenkte die Kugel in der 53. Minute zum 2:0. Florian Thurner war es, der in der 56. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Schwarzach/Wolfurt 1c unterbrachte. SPG Schwarzach/Wolfurt 1c schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen, denn Hochmontafon gelang in der Nachspielzeit (94.) der Ausgleichstreffer. Schwarzach/Wolfurt 1c wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

SPG Hochmontafon muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs. In der Verteidigung von Hochmontafon stimmt es ganz und gar nicht: 36 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Vom Glück verfolgt war SPG Hochmontafon in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SPG Schwarzach/Wolfurt 1c in der Tabelle auf Platz acht. Einen Sieg, sechs Remis und sieben Niederlagen hat Schwarzach/Wolfurt 1c derzeit auf dem Konto. Nur einmal ging SPG Schwarzach/Wolfurt 1c in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Der nächste Gegner von Hochmontafon, welcher in zwei Wochen, am 18.05.2023, empfangen wird, ist Peter Dach FC Koblach 1b. Am Sonntag empfängt Schwarzach/Wolfurt 1c FC Lustenau 1c.

5. Landesklasse Oberland: SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon – SPG Schwarzach/Wolfurt 1c, 2:2 (0:1)

94 Raphael Floery 2:2

56 Florian Thurner 1:2

53 Julian Humpeler 0:2

16 Florian Schrottenbaum 0:1

