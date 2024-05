Spektakuläres Remis: SV Ludesch und FC Dornbirn Juniors trennen sich 3:3!

Details Montag, 06. Mai 2024 12:22

Ein dramatisches Fußballspiel fand am Samstagnachmittag statt, als der SV frigo Ludesch auf die FC Mohren Dornbirn Juniors traf. In einem Spiel, das Spannung bis zur letzten Minute bot, teilten sich die beiden Teams die Punkte mit einem 3:3 Unentschieden. Die Zuschauer erlebten eine Achterbahn der Gefühle, mit frühen Toren, einer Wende und einem späten Ausgleich, der die Fans beider Mannschaften bis zum Schlusspfiff in Atem hielt.

Ein Start nach Maß und eine rasche Antwort

Der SV Ludesch legte einen Traumstart hin, als Tugay Uslu bereits in der 10. Minute das erste Tor des Spiels erzielte. Diese frühe Führung gab dem Heimteam zusätzlichen Schwung und Hoffnung auf einen erfolgreichen Spielausgang. Doch die Gäste aus Dornbirn zeigten sich unbeeindruckt von dem frühen Rückstand und antworteten prompt. Innerhalb von nur sieben Minuten drehten sie mit Toren von Miguel Mayr (21. Minute), Gabriel Pereira Brilhante (24. Minute) und Blendi Vrenezi (28. Minute) das Spiel zu ihren Gunsten. Die schnelle und effektive Antwort der FC Dornbirn Juniors zeigte ihre Entschlossenheit und Qualität auf dem Spielfeld.

Spannende Schlussphase mit spätem Ausgleich

Nach dem stürmischen Beginn und dem Rückstand fand SV Ludesch langsam zurück ins Spiel. Mustafa Kücük's Tor in der 39. Minute brachte neue Hoffnung und verkürzte den Rückstand auf 2:3 zur Halbzeit. Das Spiel blieb in der zweiten Hälfte intensiv, mit Chancen auf beiden Seiten. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Nathanael Zech in der 90. Minute für SV Ludesch den ersehnten Ausgleich erzielte und das Spiel 3:3 stellte. Diese späte Rettungsaktion sorgte für Jubel unter den Anhängern des Heimteams und machte die letzten Momente des Spiels besonders dramatisch.

Die Partie wurde durch die Gelb/Rote Karte für Ömer Corbaci von den FC Dornbirn Juniors in den Schlussminuten noch hitziger, was die Mannschaft in Unterzahl brachte. Trotz der numerischen Überlegenheit konnte SV Ludesch den entscheidenden Treffer jedoch nicht mehr erzielen. Nach sechs Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und beide Teams mussten sich mit einem Punkt zufriedengeben. Das 3:3 spiegelte ein Spiel wider, das reich an Emotionen, Wendungen und leidenschaftlichem Fußball war. Beide Mannschaften zeigten große Moral und Kampfgeist, was dieses Spiel zu einem unvergesslichen Ereignis machte.

Müslüm Atav, Trainer SV Ludesch: „In den ersten fünfzehn Minuten waren wir sehr kompakt und sind verdient mit 1:0 in Führung gegangen. Tugay Uslu konnte einen schönen Pass von der rechten Seite von Roman Konzet verwerten. Danach war Dornbirn bis zur 35. Minute die spielbestimmende Mannschaft und ging in Folge dessen auch mit 1:3 in Führung. Kurz vor der Pause sorgte Musti Kücük per Strafstoß noch für den wichtigen Anschlusstreffer. Die zweite Halbzeit gehörte dann großteils uns und das Spiel verlagerte sich vorwiegend in die Hälfte des Gegners. Der Ausgleich durch Nathanael Zech fiel zwar erst in der Nachspielzeit etwas glücklich, aber absolut verdient!“

Vorarlbergliga: Ludesch : Dornbirn Juniors - 3:3 (2:3)

95 Nathanael Zech 3:3

39 Mustafa Kücük 2:3

28 Blendi Vrenezi 1:3

24 Gabriel Pereira Brilhante 1:2

21 Miguel Mayr 1:1

10 Tugay Uslu 1:0

