Punkteteilung zwischen Nüziders II und Bremenmahd trotz Doppelpack von Dobler

Am Samstag kam SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd bei Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b nicht über ein 2:2 hinaus. FC Nüziders 1b zog sich gegen SC Blau Weiss Dornbirn achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel hatte SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Elia Dobler brachte sein Team in der 22. Minute nach vorn. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Altug Demirci zum Ausgleich für SC Blau Weiss Dornbirn. Vor dem Seitenwechsel sorgte Dobler mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den Gast. Nüziders 1b nahm die knappe Führung mit in die Kabine. In der 77. Minute brachte SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd den Ball im Netz von Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b zum Ausgleich unter. Letztlich gingen FC Nüziders 1b und SC Blau Weiss Dornbirn mit jeweils einem Punkt auseinander.

Nüziders 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Rückrunde verlief für die Heimmannschaft bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewann Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b noch kein einziges Mal. Das Remis brachte FC Nüziders 1b in der Tabelle voran. Nüziders 1b liegt nun auf Rang sieben. Mit 48 Toren fing sich Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b die meisten Gegentore in der 5. Landesklasse Oberland ein. FC Nüziders 1b verbuchte insgesamt zwei Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Nüziders 1b. Von 15 möglichen Zählern holte man nur einen.

Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd den vierten Platz in der Tabelle ein. Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat SC Blau Weiss Dornbirn momentan auf dem Konto. Die vergangenen Spiele waren für SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b stellt sich am Samstag (14:00 Uhr) bei FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SC Blau Weiss Dornbirn SC Austria Lustenau Juniors.

5. Landesklasse Oberland: Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b – SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd, 2:2 (2:1)

77 Mustafa Oez 2:2

44 Elia Dobler 2:1

42 Altug Demirci 1:1

22 Elia Dobler 1:0

