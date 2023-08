FC Schwarzach deklassiert FC Nüziders II

Details Sonntag, 13. August 2023 01:57

FC Schwarzach fertigte FC Nüziders 1b am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab.

FC Schwarzach stellte mit dem 1:0 in der siebten Minute die Weichen auf Sieg. Die Heimmannschaft brachte den Ball zum 2:0 über die Linie (14.). Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von FC Schwarzach in die Kabine. In ruhiges Fahrwasser brachte FC Schwarzach sich, indem man das 3:0 erzielte (55.). FC Schwarzach baute den Vorsprung in der 60. Minute aus. FC Schwarzach legte in der 88. Minute zum 5:0 nach. Letztlich feierte FC Schwarzach gegen Nüziders 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Am kommenden Samstag trifft FC Schwarzach auf FC Viktoria Bregenz 1b, Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b spielt am selben Tag gegen FC Au 1b.

5. Landesklasse: FC Schwarzach – Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b, 5:0 (2:0)

88 Simon Winder 5:0

60 Daniel Primus 4:0

55 Dominik Kutzer 3:0

14 Daniel Primus 2:0

7 Daniel Primus 1:0

