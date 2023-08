Kurz vor Schluss: Hörbranz/Hohenweiler II trifft zum Sieg gegen Viktoria Bregenz II

Details Sonntag, 13. August 2023 01:59

Durch ein 2:1 holte sich Hörbranz/Hohenweiler 1b in der Partie gegen Viktoria Bregenz 1b drei Punkte.

Serkan Toy brachte SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b in der zweiten Minute in Front. Komfortabel war die Pausenführung der Gastgeber nicht, aber immerhin ging Hörbranz/Hohenweiler 1b mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. In der 83. Minute verhinderte die Hintermannschaft von SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b den Gegentreffer von FC Viktoria Bregenz 1b nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war. Nur drei Minuten später erzielte Hörbranz/Hohenweiler 1b die 2:1-Führung. Letzten Endes ging SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b im Duell mit Viktoria Bregenz 1b als Sieger hervor.

Am kommenden Samstag trifft SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b auf SK Bürs 1b, FC Viktoria Bregenz 1b spielt am selben Tag gegen FC Schwarzach.

5. Landesklasse: SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b – FC Viktoria Bregenz 1b, 2:1 (1:0)

86 Kevin Elbs 2:1

83 Manuel Stefani 1:1

2 Serkan Toy 1:0

