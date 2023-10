FC Schwarzach verteidigt mit Sieg gegen Au II die Tabellenführung

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 01:26

Erfolglos ging der Auswärtstermin von FC Au 1b bei FC Schwarzach über die Bühne. FC Au 1b verlor das Match mit 1:3. Die Überraschung blieb aus, sodass FC Au 1b eine Niederlage kassierte.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Felix Schneider sicherte FC Schwarzach vor 200 Zuschauern die Führung (52.). Simon Gasser versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber (68.). Jakob Gasser beförderte das Leder zum 1:2 von FC Au 1b in die Maschen (71.). Das 3:1 für FC Schwarzach stellte Schneider sicher. In der 83. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Am Ende verbuchte FC Schwarzach gegen FC Au 1b einen Sieg.

FC Schwarzach führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von FC Schwarzach stets gesorgt, mehr Tore als FC Schwarzach (39) markierte nämlich niemand in der 5. Landesklasse. FC Schwarzach ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und zwei Unentschieden zu Buche. FC Schwarzach befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen 13 Punkte.

FC Au 1b holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die Gäste besetzen momentan mit zehn Punkten den achten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 10:10 ausgeglichen. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat FC Au 1b derzeit auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war FC Au 1b in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am Samstag muss FC Schwarzach bei METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b ran, zeitgleich wird FC Au 1b von FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b in Empfang genommen.

5. Landesklasse: FC Schwarzach – FC Au 1b, 3:1 (0:0)

