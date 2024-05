SC Fussach triumphiert mit 3:1 in Hittisau

Details Mittwoch, 01. Mai 2024 00:15

In einer spannungsgeladenen Partie setzte sich der poolfolio SC Fussach auswärts mit einem 3:1 gegen den KFZ Hagspiel FC Hittisau durch. Der Abend bot den Zuschauern emotionsgeladene 90 Minuten, in denen die Gäste ihre Chancen effizient nutzten und einen verdienten Sieg einfuhren. Bereits in der ersten Halbzeit legte der SC Fussach den Grundstein für ihren Erfolg, welcher durch Tore in der zweiten Hälfte weiter ausgebaut wurde.

Frühe Führung und Dominanz von SC Fussach

Der Anpfiff des Spiels erfolgte um 19:30 Uhr und schnell machte der SC Fussach klar, dass sie an diesem Abend als Sieger vom Platz gehen wollten. Schon in der 27. Minute erzielte Volkan Akyildiz das erste Tor für die Gäste, was den KFZ Hagspiel FC Hittisau unter Druck setzte. Akyildiz, der eine herausragende Leistung zeigte, nutzte eine Unachtsamkeit in der Verteidigung von Hittisau und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, erhöhte Martin Bartolini auf 0:2. Sein Tor unterstrich die Überlegenheit von Fussach in der ersten Halbzeit und stellte die Weichen auf Sieg.

Spannung bis zum Schlusspfiff

Nach der Pause kam der FC Hittisau gestärkt aus der Kabine. In der 51. Minute sorgte Felipe Becegato de Mello für neue Hoffnung im Lager von Hittisau, indem er den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Dieses Tor gab dem Spiel neue Dynamik und Hittisau drängte auf den Ausgleich. Trotz des Aufbäumens des FC Hittisau gelang es dem SC Fussach in der 81. Minute durch Volkan Akyildiz, der an diesem Abend sein zweites Tor erzielte, den alten Zwei-Tore-Vorsprung wiederherzustellen. Mit diesem Tor zum 1:3 sicherte Akyildiz seinem Team den Sieg und rundete seine persönliche Top-Leistung ab.

Die restlichen Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere Tore, und der SC Fussach konnte einen wohlverdienten 3:1-Auswärtssieg feiern. Die Mannschaft von Fussach demonstrierte ihre Effizienz vor dem Tor und ihre Fähigkeit, in entscheidenden Momenten zuzuschlagen. Für den FC Hittisau war es eine enttäuschende Niederlage, die jedoch auch Anlass zur Hoffnung gibt, da das Team in der zweiten Halbzeit Charakter zeigte. Mit dem Schlusspfiff bestätigte der Schiedsrichter das Endergebnis von 1:3, womit der SC Fussach drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen konnte.

Vorarlbergliga: Hittisau : Fussach - 1:3 (0:2)

81 Volkan Akyildiz 1:3

51 Felipe Becegato de Mello 1:2

44 Martin Bartolini 0:2

27 Volkan Akyildiz 0:1

