Schwere Heimschlappe für Brederis II gegen Schwarzach

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 02:14

FC Schwarzach demütigte SK Brederis 1b auf dem eigenen Platz mit einem zweistelligen Resultat und trat mit einem 11:0-Sieg die Heimreise an. Damit wurde FC Schwarzach der Favoritenrolle vollends gerecht.

Mit einem schnellen Hattrick (7./8./13.) zum 3:0 schockte Simon Gasser METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b. Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Lorenz Gasser (31.), Felix Schneider (33.) und Nicolas Burtscher (45.). Die Pausenführung von FC Schwarzach fiel deutlich wie verdient aus. Das 7:0 für den Gast stellte Lorenz Gasser sicher. In der 49. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Mit dem Tor zum 8:0 steuerte Schneider bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (52.). Schlussendlich pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und das Debakel von SK Brederis 1b war perfekt.

Als Nächstes steht für SK Brederis 1b eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (13:30 Uhr) geht es gegen FC Au 1b. FC Schwarzach empfängt – ebenfalls am Samstag – SW Bregenz Juniors (1b).

5. Landesklasse: METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b – FC Schwarzach, 0:11 (0:6)

89 Elias Ludescher 0:11

75 Felix Schneider 0:10

54 Elias Ludescher 0:9

52 Felix Schneider 0:8

49 Lorenz Gasser 0:7

45 Nicolas Burtscher 0:6

33 Felix Schneider 0:5

31 Lorenz Gasser 0:4

13 Simon Gasser 0:3

8 Simon Gasser 0:2

7 Simon Gasser 0:1

