FC Schwarzach lässt Viktoria Bregenz II keine Chance

FC Schwarzach fertigte Viktoria Bregenz 1b am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab.

FC Schwarzach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC Viktoria Bregenz 1b einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte FC Schwarzach bei Viktoria Bregenz 1b mit 10:1 für sich entschieden.

Für den Führungstreffer von FC Schwarzach zeichnete Felix Schneider verantwortlich (6.). Moritz Schneider erhöhte für den Gastgeber auf 2:0 (20.). Die Hintermannschaft von FC Viktoria Bregenz 1b ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Für das 3:0 von FC Schwarzach sorgte Hannes Gasser, der in Minute 64 zur Stelle war. Dominik Kutzer legte in der 69. Minute zum 4:0 für den Tabellenführer nach. Lucas Hagspiel schraubte das Ergebnis in der 87. Minute mit dem 5:0 für FC Schwarzach in die Höhe. Am Ende kam FC Schwarzach gegen Viktoria Bregenz 1b zu einem verdienten Sieg.

Wer soll FC Schwarzach noch stoppen? FC Schwarzach verbuchte gegen FC Viktoria Bregenz 1b die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 5. Landesklasse weiter an. In der Defensive von FC Schwarzach griffen die Räder ineinander, sodass FC Schwarzach im bisherigen Saisonverlauf erst zehnmal einen Gegentreffer einsteckte. FC Schwarzach bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat FC Schwarzach 13 Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

Bei Viktoria Bregenz 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Trotz der Niederlage fiel der Gast in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Zehn Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC Viktoria Bregenz 1b.

FC Schwarzach scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende neun Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

FC Schwarzach tritt kommenden Samstag, um 00:00 Uhr, bei SK Bürs 1b an. Einen Tag später empfängt Viktoria Bregenz 1b FC Au 1b.

5. Landesklasse: FC Schwarzach – FC Viktoria Bregenz 1b, 5:0 (2:0)

87 Lucas Hagspiel 5:0

69 Dominik Kutzer 4:0

64 Hannes Gasser 3:0

20 Moritz Schneider 2:0

6 Felix Schneider 1:0

