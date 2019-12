Neuling SC Mühlebach dominiert die Meisterschaft

Details Mittwoch, 18. Dezember 2019 12:17

Den SC Mühlebach hatten in der laufenden Saison der 5. Landesklasse Unterland zwar viele auf der Rechnung für ganz oben, sechs Punkte Vorsprung auf die Nummer zwei Egg 1c hat dann aber doch sehr überrascht. Mühlebach kann eine höchst erfreuliche Bilanz ziehen und auch der erste Kaderzugang wurde noch vor Weihnachten fixiert.

Daten und Fakten: SC Mühlebach Herbst 2019

Tabellenplatz: 1. der 5. Landesklasse Unterland

Heimtabelle: 1. sieben Spiele: sechs Siege, ein Remis

Auswärtstabelle: 2. sechs Spiele: vier Siege, zwei Remis

längste Serie ohne Sieg: ein Spiel

höchster Sieg: 7:0 zuhause bei Hohenweiler II in der 5. Runde

längste Serie ohne Niederlage: 14 Spiele

höchste Niederlage: keine Niederlage

geschossene Tore/Heim: 28 – 4 Tore pro Spiel

bekommene Tore/Heim: 7 – ein Tor pro Spiel

geschossene Tore/Auswärts: 21 – 3,5 Tore pro Spiel

bekommene Tore/Auswärts: 4 – 0,66 pro Spiel

Spiele zu Null: 4

erhaltene Karten: 21 gelbe Karten

erfolgreichster Torschütze: Martin Fogarasi mit elf Treffern

Erfreuliche Bilanz

Philipp Amann, sportlicher Leiter SC Mühlebach: „Der Herbst verlief für unsere Mannschaft sehr positiv. Wir konnten den Herbst mit sechs Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze abschließen. Und das wichtigste - es hat sich kein Spieler schwer verletzt!"

Höhepunkte, Tiefpunkte, Kaderänderungen

Philipp Amann: „Für uns war eigentlich der ganze Herbst ein Höhepunkt :-) Besonders der positive Start mit dem Sieg in der 1. Cuprunde gegen FC Lauterach 1c und dem Sieg im ersten Meisterschaftsspiel gegen den Favoriten FC Egg 1c war für uns sehr erfreulich. Und nicht zu vergessen - der 5:1 Derbysieg in der Vorbereitung gegen Admira Dornbirn 1b ;-). Abgänge haben wir keine zu verzeichnen. Mit dem Rückkehrer Lukas Greber von Admira Dornbirn haben wir einen Zugang! Die Mannschaft wird dieses Jahr auch das erste mal beim Hallenmasters in Wolfurt teilnehmen. Wir sind gespannt! Die Jahreshauptversammlung findet am 10. Jänner 2020 statt.“

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten